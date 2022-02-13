Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля

13.02.2022 17:00

ОВЕН

Для Овнов первой декады апреля эта неделя не подходит для решительных действий. Зато, поразмыслив, почему вам с кем-то легко, а на кого-то не хочется смотреть, вы осознаете, как превратить недоброжелателей чуть ли не в друзей. И обстоятельства этих дней помогут вам увидеть свое окружение в истинном свете. Остальные Овны вольны в своем выборе, так как эти дни располагают как к активной деятельности, так и к отдыху.

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

Не самая лучшая неделя для Тельцов апреля, поскольку потраченные усилия вряд ли принесут ожидаемые результаты. Зато Тельцы мая в эти дни будут активны, мобильны и контактны. Близкие, начальство и коллеги тоже станут к вам добры и внимательны. К тому же, возможно, кому-то из рожденных во второй декаде мая в этот период поступит очень заманчивое предложение то ли по карьерной линии, то ли по любовной. И упускать такой шанс не следует.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов июня на окончание будней ляжет большая часть забот-хлопот, которые уготованы на эту неделю. Не исключено, что вам придется отчитываться за невыполнение своей, а то и чужой, работы или доказывать правильность своей позиции. Не раздражайтесь и не пасуйте перед чужим авторитетом. А вот первая половина недели и выходные дни пройдут легко. У Близнецов мая вся неделя благоприятна для самых разных начинаний.

Благоприятные дни — понедельник — среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



РАК

Для Раков июля эта неделя подходит для активной деятельности. Вы с радостью будете браться за любое дело, ведь у вас хватит сил и энергии для того, чтобы с блеском довести его до конца. Ваш искренний интерес к чужим проблемам, подкрепленный советом и добрым словом, принесет уважение в кругу коллег, близких и друзей. Немного сложнее придется Ракам июня в будние дни, так как возможные сложности не дадут быстро и эффективно решить запланированные на это время задачи. С пятницы ситуация улучшится, появится возможность наверстать упущенное.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



ЛЕВ

Неделя не слишком благоприятная. Практически все дни чреваты недоразумениями и размолвками как на работе, так и в семейном кругу. Избегайте важных деловых контактов, визитов к родственникам и таких разговоров, где от вас ожидают участия и помощи. У большинства Львов, особенно рожденных в июле, к выходным возможно резкое снижение жизненных сил. И только Львы второй декады августа почувствуют кратковременное улучшение ситуаций.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.



ДЕВА

Очень удачная неделя для сентябрьских Дев. Чтобы не пропустить подарков судьбы, анализируйте в эти дни все странные стечения обстоятельств и приходящие мысли — они имеют скрытый подтекст. Радостным и полезным окажется также общение с родственниками и друзьями. У Дев августа подобные состояния возможны в первой половине недели, но с пятницы обстановка значительно ухудшится, поэтому постарайтесь все важные дела завершить до четверга.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Весы первой декады октября на этой неделе должны постараться не загружать себя проблемами и делами. Отыскать мудрое решение в эти дни вам станет ох как трудно. Помощь тоже вряд ли придет вовремя. Поэтому полагайтесь только на себя. У остальных Весов это благоприятный период, сулящий продвижение в делах и хорошее настроение.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

Для ноябрьских Скорпионов это очень продуктивная неделя. У многих из вас возрастут жизненные силы, и тогда даже скучная работа не покажется тягостной. Если, конечно, вы до нее доберетесь… Дело в том, что в эти дни вас не покинет романтический настрой, который способен сделать вас несколько несобранными и мечтательными. Только у Скорпионов октября эта неделя не заладится прямо с понедельника. Поэтому, по возможности, перенесите важные дела и встречи на следующую неделю, но не позже, так как март для вас — самый сложный месяц в этом году.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы ноября и первой декады декабря в эти дни успешно справятся с делами и сумеют без труда договориться с окружающими. И лишь в четверг лучше приостановить выяснения отношений или педагогические изыскания: разногласия и ссоры могут возникнуть на ровном месте. У Стрельцов второй декады декабря подобные выяснения отношений будут характерны на протяжении всей недели, что чревато проблемами на работе и дома. Поэтому подойдите разумно к планированию своих действий на эти семь дней.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



КОЗЕРОГ

У январских Козерогов на этой неделе прекрасно станут складываться контакты с людьми. Вы о многом сумеете с ними договориться. А вот декабрьским Козерогам эти дни приготовили не совсем приятные сюрпризы. Поэтому в этот период лучше не затевать выяснения отношений — возможно непонимание, а неоправданное желание настоять на своем приведет к ссорам.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

Благоприятная неделя для Водолеев января и второй декады февраля. Активно участвуйте во всем происходящем рядом с вами: будет обидно, если вы упустите момент, когда события могут круто изменить ваше положение в лучшую сторону. Выходные дни хороши как для физической работы, так и для налаживания тесных отношений с близкими. Только у Водолеев середины знака эти дни могут создавать проблемы в делах и непонимание. Ответственнее относитесь к своим близким и коллегам, а также к своему здоровью.

Благоприятные дни — среда, суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



РЫБЫ

Ответственная неделя для Рыб февраля и второй декады марта. Для вас будет намного лучше, если в эти дни вы не станете давать себе послаблений и сокрушаться над нерешенными проблемами, жалея себя. Собранность и четкость на пути к цели — вот что вам сейчас действительно надо. У Рыб первой декады марта благоприятное время. Все вас устраивает, но, чтобы добиться большего, именно на этой неделе нужно проявить активность.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда — пятница.

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