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Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
ОВЕН
Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот у рожденных во второй декаде марта неделя непродуктивная. Как бы ни хотелось вам одним махом расправиться со всеми делами, сейчас это вряд ли получится. И ведь дело не только в том, что в эти дни вы не застрахованы от неожиданностей, проблем и отвлекающих мелочей, — тут еще и здоровье потребует внимания. Так что не берите на себя много.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — пятница — воскресенье.
ТЕЛЕЦ
Неудачная неделя для Тельцов апреля и особенно для рожденных в первой декаде мая. Придется быть во всеоружии, чтобы исключить нежелательные ситуации. Остальные Тельцы — ни на минуту не позволяйте себе расслабляться. Жалко будет, если в данный период из-за собственной лени и нерасторопности вы упустите удачу и шанс преуспеть. Наилучшим образом станут складываться и ваши отношения с окружающими.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
В эти дни на служебном поприще большинству Близнецов, особенно рожденным в первой декаде июня, довольно легко удастся поделиться своими идеями и планами с коллегами и руководством. Благодаря этому ваши проекты, в том числе и некогда отложенные до лучших времен, станут актуальными и востребованными. В личной жизни вы тоже почувствуете в себе силы вынести на повестку дня сложные вопросы и найти им решение.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
РАК
Раки июня и первой декады июля могут смело включаться в новые проекты и строить грандиозные планы, так как большинство из них могут оказаться очень выгодными и перспективными. А вот остальные Раки должны не спешить в эти дни ставить перед собой трудоемкие цели и задачи. Вряд ли вам удастся справиться даже с половиной задуманного, а ведь на выполнение некоторых сложных, но в данный период заведомо провальных дел уйдет много сил. Неприятные моменты в эти дни могут также доставить вам близкие и друзья: вряд ли обойдется без конфликтов.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — суббота.
ЛЕВ
Нестабильная и энергозатратная неделя. У большинства Львов в эти дни периодически станут возникать споры с окружением — коллегами, родителями или детьми. Поэтому много сил, а иной раз и нервов уйдет на выяснение отношений. А если учесть, что ваша эмоциональная сфера в эти дни подвержена разбалансировке, то разумнее будет избегать попыток расставить точки над «i».
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
ДЕВА
Рожденные в августе должны быть готовы к тому, что эта неделя очень неоднозначная. То дела спорятся, близкие проявляют искреннюю любовь, а проблемы решаются сами собой; то вдруг на работе все у вас получится совсем не так, как вы планировали, а дома станут поджидать сомнительные сюрпризы. У Дев сентября в эти дни проблем не ожидается, поэтому смело можно планировать любые мероприятия. Есть вероятность благоприятного завершения большинства из них.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
У Весов сентября и первой декады октября в эти дни неплохо станет складываться обстановка на работе. Если что-то все же застопорится, то, надо отдать вам должное, вместо того чтобы жаловаться и обвинять других, вы чистосердечно признаетесь в своих ошибках и поспешите их исправить. К сожалению, это не относится к Весам второй декады октября. Вы, наоборот, станете доказывать всем свою правоту и не станете слушать других, какими бы вескими ни были их доводы. А это только усложнит отношения на работе и в семье.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СКОРПИОН
Хорошая неделя для многих Скорпионов и особенно для рожденных во второй декаде ноября. Вы наполните свое сердце любовью, и от этого станет хорошо и вам, и близким людям! С детьми вас ждет полное взаимопонимание, а отношения с любимым человеком можно довести до уровня идеальных, ведь по своей выразительности они ничуть не уступят шедеврам мирового кино. Ну а творческий подход к делу привлечет к вам внимание начальства.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
Спокойная и благоприятная неделя для Стрельцов ноября и первой декады декабря. А вот у Стрельцов второй декады декабря неделя непростая, в первую очередь для семейных отношений. Старайтесь гасить возможные конфликты в самом начале. Учитесь иначе реагировать на некоторые часто повторяющиеся ситуации: возможно, они потому и повторяются, что вы не желаете делать правильные выводы.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.
КОЗЕРОГ
Несмотря на то что в начале этой недели вам не удастся избежать пары-тройки довольно сложных разговоров, неделя в целом получится достаточно благоприятной — вы легко сумеете расставить точки над «i», поставив себя на место другого человека. Подобный прием — лучший способ решить все проблемы, возникающие в отношениях между людьми, и сейчас вы подсознательно станете его применять.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница — воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ВОДОЛЕЙ
На повестке дня в данный период у вас окажутся финансовые вопросы. Но, похоже, сейчас Водолеи января и второй декады февраля вряд ли станут из-за них волноваться или переживать. Все решения окажутся на поверхности, а значит, вам останется лишь умело ими воспользоваться. Если в последнее время вы ответственно относились к своим обязанностям, то сейчас не исключено получение материального вознаграждения за ваши труды. К сожалению, Водолеи первой декады февраля, наоборот, станут слишком волнительны и подвержены сменам настроения, что только усугубит и без того проблемные дни этой недели.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
Перспективная и благоприятная неделя для многих Рыб. Эти дни потребуют от вас немало энергии, сил и активности — в данный период то ли на работе, то ли в личной жизни вам едва ли удастся отвертеться от роли первой скрипки. Да и люди к вам потянутся: ваш задор, возросшее обаяние и умение убеждать покорят окружающих. И тут главное — не сомневаться в себе.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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