Как живет «ЛНР» без украинской воды. Впереди – отключение от электросетей

18.12.2016 12:36

С 1 декабря из-за долгов сокращено водоснабжение в ЛНР, на очереди – отключение электричества. Есть ли выход из тупиковой ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой, пишет немецкое издание «Deutsche Welle».

Уже несколько недель в квартире 56-летней Марины Владимировны из Алчевска по вечерам дежурят у кранов. Воду теперь здесь подают только раз в день – на два-три часа. «Набираем во все что можно, чтобы еду приготовить, помыться, постирать. А в пригороде воды в кране нет совсем, привозят в цистернах раз в день-два, люди растапливают снег», – рассказывает женщина DW по телефону.

С 1 декабря коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» остановило подачу воды по одному из двух водопроводов, питающих неподконтрольные Киеву районы Луганщины, где проживает около 1,2 млн человек. Существенные ограничения в графике подачи воды с тех пор возникли в большинстве населенных пунктов самопровозглашенной «ЛНР», в том числе и в самом Луганске. Декабрьское похолодание в таких условиях может привести к катастрофическим последствиям – а именно, повреждению не только систем водоснабжения, но и теплоснабжения, предупреждают в Международном комитете Красного Креста.

Бесконечный поток долгов

Генеральный директор «Попаснянского водоканала» Иван Вилков соглашается с таким пессимистическим прогнозом, но напоминает, что с самого начала вооруженного конфликта с неподконтрольных Киеву районов Луганщины не поступило ни одной гривны за поставленную воду. На 1 декабря общая сумма долга достигла 277 млн грн.

Сам водоканал должен около 124 млн гривен «Луганскому энергетическому объединению» (ЛЭО) – частной компании, занимающейся электроснабжением в области. В 2016 году ЛЭО уже несколько раз приостанавливало подачу электричества на объекты водоснабжения из-за долгов. Осенью текущие счета «Попаснянского водоканала» даже вынужден был оплачивать Международный комитет Красного Креста. «Они заплатили около 16 млн грн. Но чем платить весь долг, я не знаю», – рассказывает Иван Вилков.

И. о. гендиректора ЛЭО Владимир Грицай уверяет, что не будет больше бесплатно обеспечивать электричеством подачу воды в «ЛНР». «Попаснянский водоканал» не единственная его проблема – общий долг неподконтрольных районов Луганщины перед предприятием составляет около 6 млрд грн. «В свою очередь, мы должны эти деньги госпредприятию "Энергорынок", у которого закупаем электроэнергию. А еще мне просто нечем платить людям зарплату в январе», – объясняет менеджер.

Угроза тотального блэкаута

Поэтому Владимир Грицай угрожает прекратить электроснабжение неподконтрольных Украине территорий. Для этого его предприятие строит новую линию электропередач – ведь сейчас электроэнергия с ТЭС вначале идет в сторону Луганска, а уже потом, пройдя через большую часть «ЛНР», возвращается на подконтрольные Киеву территории. Работы планируют завершить до 22 декабря этого года.

«Мы просто переключим схемы – и все. Конечно, погаснет Луганск, шахты, другие предприятия. Сепаратистам придется перенастраивать систему на другие генерации, пострадает мирное население. Но я сделаю это сознательно, как луганчанин, который несколько дней провел в заложниках у этих людей. И что теперь я бесплатно должен давать им электричество, чтобы они набивали карманы?!!», – с запалом объясняет DW Владимир Грицай.

Руководство луганских сепаратистов называет такие заявления «манипуляциями». «Я думаю, на украинской стороне не рискнут воплотить это в жизнь. Думаю, там прекрасно понимают, что это невозможно, и это гораздо сильнее ударит по Украине, чем теоретически могло бы ударить по нам», – цитирует официальный сайт «ЛНР» своего представителя в минской контактной группе Владислава Дейнего.

Тупиковая ситуация

Однако замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука констатирует, что у «ЛЭО» есть все основания для отключения неподконтрольных районов. Но, по его словам, правительство в Киеве, понимая катастрофические последствия, пытается это предотвратить. «До конца этой недели должны появиться два постановления, которые решат ситуацию с долгами и позволят не отключать электричество», – уверяет чиновник.

Тука признает, что проблема задолженности неподконтрольных территорий все сильнее заходит в тупик: администрации сепаратистов собирают с жителей коммунальные платежи, но не перечисляют их украинским коммунальным предприятиям. «Вот, например, "Вода Донбасса" (коммунальное предприятие по водоснабжению в Донецкой области, – ред.) работает по обе стороны линии разграничения. Бухгалтерия сидит в Мариуполе, а руководство – в Донецке, говорят, что оттуда не выпускают ни их самих, ни деньги. В результате долги по неподконтрольным территориям за воду – 2,5 млн грн. Но отключить мы здесь физически не можем, потому что через ДНР вода транзитом идет на Мариуполь».

Со своей стороны, Владислав Дейнего утверждает, что «ЛНР» готова платить, но стороны не могут найти механизм погашения долгов – так как украинское правительство не может формально признать власть сепаратистов в Луганске. Эту информацию опровергает руководитель «Попаснянского водоканала» Иван Вилков. Он напоминает, что еще в августе стороны договорились о создании специальной «прокладки» – компании «Источник новой жизни», которая должна была взять на себя проведение платежей между потребителями в ЛНР и водоканалом, однако так и не приступила к работе.

В Международном комитете Красного Креста не предлагают конкретных путей выхода. В ответ на запрос DW там сообщили, что «внимательно следят за ситуацией и готовы помочь в поиске решения проблемы».

Напомним, основная часть воды в «ЛНР» подается с КП «Попаснянский районный водоканал», которое находится на ПКТ* Луганской области. При этом 90% из вырабатываемых райводоканалом объемов воды поставляется именно на НКТ*. Так, западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).

С 2015 года у КП «ПРВ» скопился долг в 121 млн грн перед энергопоставляющей компанией ООО «Луганское энергетическое объединение» из-за непоступления денег за поставляемые услуги из «ЛНР». Задолженность же «ЛНР» перед ЛЭО за электроэнергию по состоянию на 1 ноября составляет почти 5 млрд грн.

«Власти ЛНР» сообщали, что подписали с Украиной договор об оплате услуг водоснабжения и обязались платить по нему, но проплаты так и не прошли. Международный Комитет Красного Креста оплатил долг «ЛНР» за октябрь и ноябрь, но заявил, что прекращает дальнейшую оплату с 1 декабря 2016 года. В результате 1 декабря Украина приостановила подачу воды с Петровского водозабора. А на 7 декабря была анонсирована полная остановка деятельности КП «Попаснянский районный водоканал», что приведет к отключению 1,2 млн абонентов на НКТ и 30 тыс. абонентов на ПКТ.

После этого представители «ЛНР» подтвердили, что признают долг и готовы его оплачивать, необходимо только договориться о самом механизме передачи денег.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория.

Источник Донецкие новости.