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Архив - Луганская область

Там, где идет война, нет нормальной жизни". Посол Ватикана посетил Луганск

18.12.2016 12:56
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Там, где идет война, нет нормальной жизни". Посол Ватикана посетил Луганск

Дипломатический представитель Папы Римского в Украине Клаудио Гуджеротти провел 18 декабря воскресную службу в луганском римско-католическом приходе Рождества Пресвятой Девы Марии., пишет Остров с ссылкой нат сепаратистское агентство ЛИЦ.

Согласно сообщению, нунций Ватикана поздравил луганских римо- и греко-католиков с наступающими рождественскими праздниками, а также передал слова приветствия от Папы Римского.

"Я очень счастлив, что за неделю до Рождества, по календарю, по которому празднуют католики, и чуть больше по календарю, по которому будут праздновать потом греко-католики, я имею возможность быть вместе с вами", - обратился к прихожанам посол.

"Папа отправил меня сюда, чтобы сказать конкретно следующее: "Скажи им, что я с ними, скажи это громко. Скажи им, что я про них не забываю, я каждый день молюсь, чтобы эта война кончилась", - отметил Клаудио Гуджеротти.

Он подчеркнул, что у него "не было никаких препятствий" в ходе визита в "ЛНР" и, ранее, в "ДНР".

"Основная и главная цель этого визита - засвидетельствовать близость и любовь Папы Римского людям, которые здесь живут, особенно католикам, накануне рождественских праздников", - пояснил журналистам представитель Ватикана.

Дипломат сообщил, что намерен встретиться сегодня с представителями Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, но "больше никаких встреч не запланировано".

В конце службы прихожане поблагодарили посла за визит, а также вручили гостю сувенирную зажигалку в виде мушкета и рушник с изображением голубей мира, "как отображение сегодняшних атрибутов Луганщины".

"Впечатления такие, что здесь действительно есть трудности, потому что там, где идет война, там нет нормальной жизни, и любые усилия, которые прикладывают правительства, недостаточны, пока не придет настоящий мир", - отметил Гуджеротти.



Теги: Донбасс, Луганск, Ватикан, посол
 
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