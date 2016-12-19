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Архив - Луганская область

В "ЛНР" боевиков пугают "арабскими наемниками" в ВСУ - ИС

19.12.2016 13:50
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В "ЛНР" боевиков пугают "арабскими наемниками" в ВСУ - ИС

Слухи о якобы прибытии на фронт в Луганской области "арабских боевиков", воюющих в составе сил АТО, распространяют среди боевиков подразделений "2-го АК ЛНР" и жителей прифронтовых населенных пунктов в "ЛНР". Об этом сообщает народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Фейсбуке. 

"Якобы в район Станицы Луганской прибыл "батальон мусульманских экстремистов", укомплектованный арабами (страна происхождения не указывается), уже вступивший в боестолкновения. Согласно слухам, "мусульманских экстремистов" отличает крайняя жестокость по отношению как к попавшим в плен боевикам, так и к мирному населению. Ранее агентура "МГБ ЛНР" и "МГБ ДНР" уже неоднократно распространяла слухи о прибытии на фронт в состав сил АТО "наемников НАТО", "чернокожих американских спецназовцев", "турецких серых волков", "польских наемников", "прибалтийских наемников-снайперов" и т.д.", - отмечают в "ИС". 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики
 
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