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В «ЛНР» заявили, что тоже могут выдвигать ультиматумы ветеранам АТО
19.12.2016 09:30
"Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, координатор рабочей группы по вопросам обмена военнопленных на Минских переговорах" Ольга Кобцева заявила, что в "ЛНР" тоже могут выдвинуть встречный ультиматум ветеранам АТО.
Об этом сообщает сепаратистский МИА Исток.
По ее словам, ветераны АТО "не являются представителями от Украины, которые имеют право вести данный диалог, поэтому в ЛНР их ультиматумы даже не рассматривают".
"Я могу выдвинуть им встречный ультиматум – чтобы они освободили всех лиц, которые удерживаются на территории подконтрольной Украине в связи с событиями имеющими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – отметила Ольга Кобцева.
Источник: lugradar.net.
Теги: Донбасс, ЛНР, АТО
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