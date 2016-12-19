В «ЛНР» заявили, что тоже могут выдвигать ультиматумы ветеранам АТО

19.12.2016 09:30

"Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, координатор рабочей группы по вопросам обмена военнопленных на Минских переговорах" Ольга Кобцева заявила, что в "ЛНР" тоже могут выдвинуть встречный ультиматум ветеранам АТО.

Об этом сообщает сепаратистский МИА Исток.

По ее словам, ветераны АТО "не являются представителями от Украины, которые имеют право вести данный диалог, поэтому в ЛНР их ультиматумы даже не рассматривают".

"Я могу выдвинуть им встречный ультиматум – чтобы они освободили всех лиц, которые удерживаются на территории подконтрольной Украине в связи с событиями имеющими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – отметила Ольга Кобцева.

Источник: lugradar.net.