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Архив - Луганская область

Плотницкий обещает разобраться с луганчанами за поездки в Станицу

20.12.2016 18:45
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Плотницкий обещает разобраться с луганчанами за поездки в Станицу
Главарь "ЛНР" Плотницкий устроил разгон на "совмине" "ЛНР", когда ему доложили о появившихся в оккупированном Луганске нелегальных перевозчиках-восьмиместниках.

Водители еще до окончания комендантского часа собирают по городу пассажиров, привозят их около 4 утра на блокпост террористов в Станице Луганской, чтобы пассажиры оказались в первых рядах и свободно смогли пройти на контролируемую Украиной территорию, не выстаивая по 10 часов в очередях на морозе, пишет Диалог.

В "минтрансе" "ЛНР" заявили, что действия таких вот водителей наносят урон бюджету "республики", так как все деньги идут мимо казны, а распределяются между перевозчиками. При том при проверках такие водители говорят, что в салоне находятся родственники.

На это главарь "ЛНР" раздраженно дал поручение "минтрансу" и другим структурам разобраться, кто позволяет нарушать водителям комендантский час, почему по городу передвигаются автобусы с пассажирами, и что препятствует быстрому продвижению очереди на самом блокпосту со стороны оккупантов.

"Почему это происходит? Может, это говорит о вашей некомпетентности? Я хочу услышать, что делается. Возможно, это вопрос к военной комендатуре, почему у нас идут нарушения. Берите и выясняйте, и потом мне доложите", - приказал Плотницкий своим "министрам".

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, боевики, Плотницкий
 
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