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В «лнр» снимают носки, шапки, грабят бани, что дальше?
Некоторым городам в «лнр» повезло, война там минимизирована. Это Краснодон, Свердловск, Ровеньки. Там и вода идет, и свет есть, и блокады не ощущается из-за близости к границе и самодостаточности в контрабанде. Нет сражений, нет разрушений. Если и стреляют, то по-мелочи: учения или в зазевавшихся прохожих.
Это приграничье выживет при любой власти и любой погоде. Политической, разумеется. Погоду там делают предприятия ТОВ ДТЭК и «Металлинвест», которые находятся под чутким крылом единого и непорочного владельца, Ринатом Ахметовым. Эти предприятия не подлежат ни разграблению, ни национализации. Террористы даже косой взгляд боятся бросить на хозяйские владения.
Но, если по-существу, то, в этих городах жизнь действительно отличается от Луганска, Красного Луча, Антрацита. Единственное, что объединяет их, это уровень преступности. Хотя и здесь есть свои отличия.
Например, в Свердловске, Краснодоне и Ровеньках больше грабят селян.
Здесь зажиточные села, фермерские хозяйства, фермерские подворья. Такого богатого селянина, как свердловчанин, не встретишь ни в Первомайске, ни в Стаханове, а тем более в «дыныровских» Снежном и Горловке. Там и до войны не очень-то любили работать.
А еще в Свердловске, Краснодоне и Ровеньках больше грабят предпринимателей. Здесь может составить конкуренцию лишь Луганск. Но, если в Луганске грабят хаотично, то в приграничье, подходят к этому со знанием дела. Здесь орудует банда Матроса, которая и прослушку грамотно поставит, и маячок укрепит. Бывших ментов не бывает!
Зарплаты на ТОВ ДТЭК и «Металлинвест» шахтеры получают на гривневые карты ПУМБа. За ними даже ездить в Украину не нужно, если заканчивается срок действия, их привозят на предприятие.
Курс НБУ на гривневой карте существенно отличается от «лыныровского», что дает фору при обмене или покупке товара в РФ. Ну, то ли 3:1 считать, то ли 2:1. Так что люди здесь живут не бедно, потрясений особо не ощущают.
Так что криминальные сводки более успешно проживающего войну приграничья содержат более серьезную хронику: предприниматели, валютчики, менялы, фермеры. Хотя случаются и исключения. На днях в Краснодоне с молодого человека сняли носки, ну, после того, как естественно, сняли шапку, куртку и кроссовки. 90-е шапкосрывательные годы возвращаются в «лынырию» быстрее, чем вожделенный СССР.
Те же, кто прозябает, и криминалу в качестве наживы могут предоставить лишь поношенные носки, голые попы в бане, да скисшую ихтамнетовскую тушенку, украденную на блокпосту.
Из сводок «мвд лнр»:
14 декабря 2016 года в бане, расположенной на ул. 40 лет Октября, г. Антрацит, перестрелка. В районе 20-00 ч. двое неизвестных в масках, вооруженных автоматами, выстрелили в ногу банщице Ермолаевой Л.П., 1958 г.р., жительнице г. Антрацит, а после ограбили троих людей отдыхавших в банном комплексе.
Разбойники завладели деньгами в сумме 3800 рублей РФ, 3 золотыми кольцами, золотыми сережками, золотой цепочкой, мобильным телефоном, DVD-проигрывателем и жестким диском с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в бане.
Раненная Ермолаева Л.П. от огнестрельного ранения в ходе проведения операции скончалась. У потерпевшей могло не выдержать сердце. А может быть и от кровопотери. В операционных нет обезболивающих и кровоостанавливающих.
Налетчики ожидали завладеть более крупной суммой денег, однако просчитались.
Самое интересное, что в баньке-то парились не простые люди, вот почему и был спланирован налет, так как ожидали богатый улов. За кружечкой пивка парились господа-террористы, члены Антрацитовской комендатуры.
Приметы нападавших 1) рост 175-180 см, был одет в темную куртку, синие джинсы, коричневую обувь, черные перчатки, черную маску, вооруженный автоматом. 2) рост 175-180 см, был одет в темную одежду, черные перчатки, черную маску, вооруженный автоматом.
Сами сотрудники «мвд лнр» подозревают в нападении террористов-ополченцев. Так как нападавшие знали, что у отдыхающих могут быть деньги. А в Антраците сейчас, деньги могут быть только у терров. Смело зашли, профессионально положили.
Свои к своим по украденное. То ли еще будет!
Олена Степова, для «Информационного сопротивления»
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ЛНР, боевики, грабеж
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