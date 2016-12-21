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Архив - Луганская область

Помощь на словах. Ляшко так и не помог переселенцам Северодонецка

21.12.2016 06:24
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Помощь на словах. Ляшко так и не помог переселенцам Северодонецка

Лидер фракции «Радикальной партии», народный депутат Олег Ляшконе не помог с проведением обещанного ремонта в общежитиях Северодонецка, где проживают переселенцы с оккупированных территорий, пишет slovoidilo.
Соответствующее обязательство главного «радикала» «Слово и Дело» зафиксировало в конце февраля, когда тот посещал одно из местных общежитий.
В письме от Северодонецкого городского совета, которое было получено 15 декабря, сообщается, что в общежитиях коммунальной собственности, где проживают переселенцы, ремонтные работы при содействии лидера РПЛ не проводились.
Таким образом, Ляшко провалил свое обещание.
Напомним, 26 февраля лидер «Радикальной партии» во время посещения одного из общежитий Северодонецка, где уже второй год живут вынужденные переселенцы из зоны АТО, пообещал помогать с ремонтом всех местных общежитий, чтобы люди могли в них поселиться и жить в улучшенных условиях.



Теги: Донбасс, Северодонецк, переселенцы, Радикальная партия
 
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