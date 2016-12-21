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Архив - Луганская область

В оккупированной Луганской области вооруженные банды занимаются грабежом

21.12.2016 12:18
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В оккупированной Луганской области вооруженные банды занимаются грабежом

Руководство «МГБ ЛНР» известило главу «ЛНР» И.Плотницкого о том, что в целом ряде населенных пунктов юга оккупированных территорий Луганской области действует несколько хорошо вооруженных банд, занимающихся грабежом фермеров и предпринимателей. Об этом пишет координатор «ИС» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке.

По данным «органов госбезопасности ЛНР», в состав банд входят «ветераны ополчения» из местных жителей, имеющие связи с сотрудниками «МВД ЛНР» и ФСБ РФ.



Теги: Донбасс, грабители, Луганская область, оккупация
 
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