В оккупированной Луганской области вооруженные банды занимаются грабежом

21.12.2016 12:18

Руководство «МГБ ЛНР» известило главу «ЛНР» И.Плотницкого о том, что в целом ряде населенных пунктов юга оккупированных территорий Луганской области действует несколько хорошо вооруженных банд, занимающихся грабежом фермеров и предпринимателей. Об этом пишет координатор «ИС» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке.

По данным «органов госбезопасности ЛНР», в состав банд входят «ветераны ополчения» из местных жителей, имеющие связи с сотрудниками «МВД ЛНР» и ФСБ РФ.