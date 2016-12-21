В Северодонецке появился «Ледовый городок»

21.12.2016 21:50

В предновогодние выходные активисты из действующей в нынешнем административном центре Луганщины общественной организации «Город мечты» в многолюдных местах, забравшись на крыши автомобилей, громогласно и весело созывали земляков на необычную народную стройку. В сквере на самом широком проспекте Гвардейском решили поставить чудесный «Ледовый городок», пишет Трибун.

Одни работают над проектом, другие собирают подходящий инвентарь, материалы, третьи припасают воду, четвертые взялись за «строительные работы», пятые носят им горячий чай… Короче, дела хватает всем независимо от возраста.

Уже за первый день залили пять кубов воды, на следующий – в два с половиной раза больше. Пока все это промерзает, стали сооружать бортовой периметр народного катка. Для этого пригодились неделовые доски, старые поддоны, бруски. Для участников работ устроили пункт обогрева в палатке.

Катком дело не ограничилось. Вокруг него создаются ледяные скульптуры, горки и даже «Ледяное кафе». Чем больше удается, тем больше хочется… Строительство ведется ежедневно с утра до вечера. Кто когда может, тогда и приходит.

«Полностью открыть «Ледяной городок мечты» планируем 30 декабря, – говорит один из «ледяных прорабов» Александр Красношлыков.

Разумеется, многие горожане собираются именно тут встретить Новый год