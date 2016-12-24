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Боевики "ЛНР" нарушили "режим тишины" - под огонь попали Новозвановка, Станица Луганская, села Болотное и Лопаскино

24.12.2016 13:05
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Боевики "ЛНР" нарушили "режим тишины" - под огонь попали Новозвановка, Станица Луганская, села Болотное и Лопаскино
Боевики "ЛНР" десять раз вели обстрел в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения на Луганщине за прошедшие сутки и после полуночи. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.
В частности, по позициям сил АТО вблизи села Новозвановка Попаснянского района боевики четыре раза применяли 152-мм САУ, 120-мм минометы и гранатометы различных типов.
В направлении села Болотное Станично-Луганского района боевики били из реактивной системы залпового огня «Град». В направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из стрелкового оружия.
В то же время, из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики четыре раза вели обстрел по укреплением украинских военнослужащих вблизи села Лопаскино Новоайдарского района.

Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, нарушение, режим, ЛНР, боевики, обстрелы
 
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