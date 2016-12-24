Боевики "ЛНР" нарушили "режим тишины" - под огонь попали Новозвановка, Станица Луганская, села Болотное и Лопаскино

24.12.2016 13:05

Боевики "ЛНР" десять раз вели обстрел в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения на Луганщине за прошедшие сутки и после полуночи. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.

В частности, по позициям сил АТО вблизи села Новозвановка Попаснянского района боевики четыре раза применяли 152-мм САУ, 120-мм минометы и гранатометы различных типов.

В направлении села Болотное Станично-Луганского района боевики били из реактивной системы залпового огня «Град». В направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из стрелкового оружия.

В то же время, из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики четыре раза вели обстрел по укреплением украинских военнослужащих вблизи села Лопаскино Новоайдарского района.