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Коммунальный ад . Чем греются люди в ОРДЛО? ВИДЕО
25.12.2016 08:54
Жители оккупированных Брянки, Первомайска и Стаханова на Луганщине еще до начала войны на Донбассе были отключены от центрального отопления: областная власть решила, что экономнее переводить целые города на автономное отопление. Установить газовые котлы успели не все - началась война, пишет Трибун.
Теги: Донбасс, отопление, ад, оккупация
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