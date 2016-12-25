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Архив - Луганская область

Коммунальный ад . Чем греются люди в ОРДЛО? ВИДЕО

25.12.2016 08:54
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Коммунальный ад . Чем греются люди в ОРДЛО? ВИДЕО

Жители оккупированных Брянки, Первомайска и Стаханова на Луганщине еще до начала войны на Донбассе были отключены от центрального отопления: областная власть решила, что экономнее переводить целые города на автономное отопление. Установить газовые котлы успели не все - началась война, пишет Трибун.



Теги: Донбасс, отопление, ад, оккупация
 
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