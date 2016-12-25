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Школы Луганщины получили компьютеры от китайцев
23 декабря общеобразовательные школы Луганской области получили 397 компьютеров в соответствии с соглашением между правительствами Китайской народной республики и Украины, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
«За счет бюджетных средств на эти ПК установлено лицензионные версии операционной системы Microsoft Windows 10 Professional, пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office и антивирусное программное обеспечение. Кроме того, в компьютеры встроены механизмы, которые позволят контролировать их использование в сфере образования и науки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что распределение персональных компьютеров по Украине осуществлено пропорционально количеству учеников в каждом из регионов. В этой связи данные 397 компьютеров были выделены для 22 общеобразовательных учебных заведений Луганщины. Среди них 5 опорных школ, а также 4 школы – участники проекта летних языковых лагерей «GoCamps».
Теги: Донбасс, Китай, компьютеры, Луганская область
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