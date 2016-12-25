В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями

25.12.2016 18:32

На этой недели жительница Краснодона пыталась расплатиться в почтовом отделении фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска. Разъяренная женщина самоуверенно заявляла кассиру, что банкнота настоящая, в качестве аргумента она представилась женой командира взвода артиллерийской бригады "Народной милиции ЛНР", который получил такие купюры в виде заработной платы, пишет Трибун.

Об этом сообщили местные жители, которые находились в тот момент в очереди почтового отделения. Купюру проверяли около 5 минут с использованием специального прибора. Они также подтвердили, что 32-летний муж женщины Сорокин Артур действительно военный "ВС ЛНР", проживающий по адресу: г. Краснодон, квартал Лютикова, в доме напротив здания детской городской больницы.

Примечательно, что появление фальшивых рублей совпало с заявлением главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого про финансовые проблемы "республики". Видимо, эти проблемы решаются печатанием фальшивых денег высокого качества.