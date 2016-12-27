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Архив - Луганская область

Командиры боевиков убили одного из террористов за "службу" в нетрезвом состоянии

27.12.2016 12:25
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Командиры боевиков убили одного из террористов за "службу" в нетрезвом состоянии

Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, который выполняет задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"26 декабря с.г. на одной из лидирующих позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСК) ВС РФ между офицерами, которые прибыли для контроля, и военнослужащими, что находились на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение, в результате которого один военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения", - сообщили разведчики.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики
 
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