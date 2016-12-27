Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Проукраинского блогера взяли в плен в «ЛНР»

27.12.2016 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Проукраинского блогера взяли в плен в «ЛНР»

Так называемое «МГБ ЛНР» взяло в плен луганского блогера Геннадия Беницкого.

Как сообщает Politeka, о задержании стало известно из СМИ сепаратистов.

Отметим, 53-летний мужчина не скрывал своих проукраинских взглядов, активно писал о жизни Луганска на своей странице в Facebook. В соцсетях он перестал появляться 30 ноября. Все это время его интернет-знакомые писали на его странице просьба откликнуться.

Фейковое «МГБ ЛНР» подозревает Беницкий в якобы распространении экстремистских материалов, которые содержат «негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан «республики», а также оскорбления «власти ЛНР» и лично главаря «республики» Игоря Плотницкого.

Как отметили в «МГБ ЛНР», о деятельности Геннадия Беницкий узнали во время отработки контактов задержанного ранее блогера Эдуард Неделяева.

Напомним, Неделяев был задержан боевиками в Луганске. Его обвиняют в шпионаже, государственной измене и связях с батальоном «Айдар».

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, плен, ЛНР, блогер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх