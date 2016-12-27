Проукраинского блогера взяли в плен в «ЛНР»

27.12.2016 09:05

Так называемое «МГБ ЛНР» взяло в плен луганского блогера Геннадия Беницкого.

Как сообщает Politeka, о задержании стало известно из СМИ сепаратистов.

Отметим, 53-летний мужчина не скрывал своих проукраинских взглядов, активно писал о жизни Луганска на своей странице в Facebook. В соцсетях он перестал появляться 30 ноября. Все это время его интернет-знакомые писали на его странице просьба откликнуться.

Фейковое «МГБ ЛНР» подозревает Беницкий в якобы распространении экстремистских материалов, которые содержат «негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан «республики», а также оскорбления «власти ЛНР» и лично главаря «республики» Игоря Плотницкого.

Как отметили в «МГБ ЛНР», о деятельности Геннадия Беницкий узнали во время отработки контактов задержанного ранее блогера Эдуард Неделяева.

Напомним, Неделяев был задержан боевиками в Луганске. Его обвиняют в шпионаже, государственной измене и связях с батальоном «Айдар».

Источник: politeka.net.