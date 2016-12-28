- Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить09:36
- Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш08:07
- На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир07:43
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- В Луганской области планируют выделить переселенцам около 200 квартир17:40
- «Хаос и анархия» на блокпостах17:35
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
- Командиры боевиков убили одного из террористов за "службу" в нетрезвом состоянии12:25
- Проукраинского блогера взяли в плен в «ЛНР»09:05
- Тука прокомментировал начало экономической блокады ОРДЛО08:55
Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить
24 декабря состоялось внеочередное пленарное заседание Северодонецкого городского совета VII созыва, в ходе которого депутаты приняли городской бюджет на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.
Основным вопросом повестки дня значилось принятие главного финансового документа города – бюджета на 2017 год.
Как сообщила в докладе начальник финансового управления Северодонецкого городского совета Марина Багринцева, в следующем году предусмотрен объем поступлений в городской бюджет в размере почти 998,9 млн грн.
Объем общего фонда в 2017 года в сравнении с текущим годом вырос на 13% и, по предварительным данным, составит 501,5 млн грн. Ожидается получение субвенций для управлений труда и социальной защиты населения на обеспечение потребностей социально незащищенных слоев населения в размере 322,7 млн грн. Для сравнения в прошлом году этот вид поступлений в городской бюджет составлял 233,6 млн грн. Расходы специального фонда составят 19,9 млн грн.
Основные расходы общего фонда предусмотрены, как и в прошлом году, на финансирование образования и медицины. На эти цели выделяют по 240 млн грн. Третье и четвертое по объему финансирования место занимает сфера культуры (25 млн грн) и спорта (24,3 млн грн).
В бюджете следующего года предусмотрено увеличение финансирования управления жилищно-коммунального хозяйства. На эту сферу выделяется 48 млн грн. Из них 15 млн грн предусмотрено для троллейбусного управления на компенсацию льготного проезда.
На другие сферы запланировано выделить из этого фонда 94,2 млн грн.
Начальник финуправления рассказала, что структура бюджета по выплатам на 93% состоит из защищенных статей. Так, на оплату труда работникам бюджетных учреждений и начисления на оплату труда предусмотрено 46,3% от общего количества или 452,7 млн грн. Оплата коммунальных услуг и энергоносителей составит 73,6 млн грн. Также в следующем году в бюджете предусмотрено увеличение расходов на питание в школах и больницах. На эти цели в главном финансовом документе города заложено 25,2 млн грн. На закупку медикаментов в следующем году выделяют также предусмотрены средства.
Одним из основных направлений формирования бюджета, по словам Багринцевой, станет гарантированное государством повышение минимального уровня заработных плат с 1 января 2017 года до 3200 грн. Начальник финансового управления горсовета сообщила, что в бюджете есть средства на компенсацию этой статьи расходов. «Минимальная зарплата всех работников бюджетных и коммунальных учреждения не будет меньше, чем 3200 грн», – отметила она.
Однако, Багринцева подчеркнула, что не все средства из бюджета развития были потрачены в 2016 году. Они могут быть направлены на нужды города в следующем году. «Основная доля бюджета развития будет известна нам по итогам года. Мы планируем, что 2016 год завершим с хорошими остатками на казначейских счетах. После сдачи отчетности в казначейство мы сможем говорить о том, что эти остатки подлежат перераспределению. Поскольку, на наш взгляд, мы обеспечили все защищенные статьи бюджета в полном объеме, остатки на счетах в значительной степени будут потрачены на бюджет развития города. Поэтому у нас есть на что жить, и у нас есть, за что строить», – подчеркнула Багринцева.
«Бюджет следующего года социально ориентирован. Его принятие позволит нам с 1 января 2017 года обеспечить бесперебойную жизнедеятельность города и сразу выплачивать зарплату в увеличенном размере», – подытожила она.
После обсуждения депутаты приняли предложенный проект решения.
«Бюджет у нас на сегодня исключительно социальный. Все возможные поступления, которые у нас запланированы на следующий год, пойдут на зарплаты, на помощь людям. Минимальная заработная плата в размере 3200 гривен, принятая Кабмином к концу года, была большим сюрпризом для разработчиков бюджета. Но они справились, направив туда все ресурсы, мы это требование законодательства выполнили», – прокомментировал принятый бюджет секретарь Северодонецкого городского совета, и.о. Северодонецкого городского головы Игорь Бутков.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Северодонецк, бюджет, сессия
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Путин докерувався: дефицит федерального бюджета РФ превысил 1,5 трлн рублей
- Крымский "Гоблин" решил поиграть в Рамзана Кадырова. Ему это дорого обойдется
- Многие жители Северодонецка, где нет войны, не считают Россию агрессором (ВИДЕО)
- Порошенко рассказал, что помешало освободить Донбасс
- Восточная таможня перечислила в бюджет более двух миллиардов гривен
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш08:07
- На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир07:43
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- В Мариуполе разработан «план четырех» для школ06:46
- В Мариуполе открыли грандиозный каток. Вход и коньки – бесплатно 21:28
- На Донбассе сильные порывы ветра – жителей просят соблюдать правила безопасности19:38
- В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского17:55
- В Луганской области планируют выделить переселенцам около 200 квартир17:40
- Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить09:36
- Гонкогский грипп идет на Донетчину. Людей ожидает катастрофическая эпидемия09:13
- В Новый год с российским телевидением, или Лакмусовая бумажка для украинского парламента08:58
- «Тарифный геноцид» в Украине и России. Найди отличия08:43
- Про упавший самолет (без злорадства)08:18
- Без угля с неподконтрольной территории возможны отключения света по всей Украине, — Черныш08:07
- На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир07:43
- «Рекспублики» необходимо блокировать - Ислямов07:26
- Луценко призвал прокуроров Донетчины к человечности06:51
- В Мариуполе разработан «план четырех» для школ06:46
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов
- «Хаос и анархия» на блокпостах