Бюджет-2017 Северодонецка: 999 млн грн – есть на что жить, и есть за что строить

28.12.2016 09:36

24 декабря состоялось внеочередное пленарное заседание Северодонецкого городского совета VII созыва, в ходе которого депутаты приняли городской бюджет на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Основным вопросом повестки дня значилось принятие главного финансового документа города – бюджета на 2017 год.

Как сообщила в докладе начальник финансового управления Северодонецкого городского совета Марина Багринцева, в следующем году предусмотрен объем поступлений в городской бюджет в размере почти 998,9 млн грн.

Объем общего фонда в 2017 года в сравнении с текущим годом вырос на 13% и, по предварительным данным, составит 501,5 млн грн. Ожидается получение субвенций для управлений труда и социальной защиты населения на обеспечение потребностей социально незащищенных слоев населения в размере 322,7 млн грн. Для сравнения в прошлом году этот вид поступлений в городской бюджет составлял 233,6 млн грн. Расходы специального фонда составят 19,9 млн грн.

Основные расходы общего фонда предусмотрены, как и в прошлом году, на финансирование образования и медицины. На эти цели выделяют по 240 млн грн. Третье и четвертое по объему финансирования место занимает сфера культуры (25 млн грн) и спорта (24,3 млн грн).

В бюджете следующего года предусмотрено увеличение финансирования управления жилищно-коммунального хозяйства. На эту сферу выделяется 48 млн грн. Из них 15 млн грн предусмотрено для троллейбусного управления на компенсацию льготного проезда.

На другие сферы запланировано выделить из этого фонда 94,2 млн грн.

Начальник финуправления рассказала, что структура бюджета по выплатам на 93% состоит из защищенных статей. Так, на оплату труда работникам бюджетных учреждений и начисления на оплату труда предусмотрено 46,3% от общего количества или 452,7 млн грн. Оплата коммунальных услуг и энергоносителей составит 73,6 млн грн. Также в следующем году в бюджете предусмотрено увеличение расходов на питание в школах и больницах. На эти цели в главном финансовом документе города заложено 25,2 млн грн. На закупку медикаментов в следующем году выделяют также предусмотрены средства.

Одним из основных направлений формирования бюджета, по словам Багринцевой, станет гарантированное государством повышение минимального уровня заработных плат с 1 января 2017 года до 3200 грн. Начальник финансового управления горсовета сообщила, что в бюджете есть средства на компенсацию этой статьи расходов. «Минимальная зарплата всех работников бюджетных и коммунальных учреждения не будет меньше, чем 3200 грн», – отметила она.

Однако, Багринцева подчеркнула, что не все средства из бюджета развития были потрачены в 2016 году. Они могут быть направлены на нужды города в следующем году. «Основная доля бюджета развития будет известна нам по итогам года. Мы планируем, что 2016 год завершим с хорошими остатками на казначейских счетах. После сдачи отчетности в казначейство мы сможем говорить о том, что эти остатки подлежат перераспределению. Поскольку, на наш взгляд, мы обеспечили все защищенные статьи бюджета в полном объеме, остатки на счетах в значительной степени будут потрачены на бюджет развития города. Поэтому у нас есть на что жить, и у нас есть, за что строить», – подчеркнула Багринцева.

«Бюджет следующего года социально ориентирован. Его принятие позволит нам с 1 января 2017 года обеспечить бесперебойную жизнедеятельность города и сразу выплачивать зарплату в увеличенном размере», – подытожила она.

После обсуждения депутаты приняли предложенный проект решения.

«Бюджет у нас на сегодня исключительно социальный. Все возможные поступления, которые у нас запланированы на следующий год, пойдут на зарплаты, на помощь людям. Минимальная заработная плата в размере 3200 гривен, принятая Кабмином к концу года, была большим сюрпризом для разработчиков бюджета. Но они справились, направив туда все ресурсы, мы это требование законодательства выполнили», – прокомментировал принятый бюджет секретарь Северодонецкого городского совета, и.о. Северодонецкого городского головы Игорь Бутков.

Источник Донецкие новости.