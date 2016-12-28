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Архив - Луганская область

Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»

28.12.2016 10:47
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Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»

Руководство «МГБ ЛНР» доложило главарям «ЛНР» о начавшейся на оккупированных территориях Луганской области «эпидемии» распространения фальшивых российских рублей. В частности, фальшивые рубли в большом количестве обнаружены в обороте в Луганске, Перевальске, Алчевске, Лутугино. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет координатор группы «информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
В докладе отмечается, что распространяются купюры различных номиналов, при этом купюры мелкого номинала исполнены более профессионально и качественно, нежели крупные. Также отмечается, что в южных районах (Свердловск, Ровеньки, Антрацит) фальшивые денежные знаки в обороте практически не обнаружены или выявлены в незначительных количествах.



Теги: Донбасс, рубль, фальшивка, ЛНР
 
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