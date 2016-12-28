Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера

28.12.2016 15:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера

В среде террористов назрел сильный конфликт между присылаемыми в Донбасс кураторами от Кремля и пророссийскими боевиками, которых, как пушечное мясо, руководители оккупантов кидают на передовые позиции фронта. Недавно эта напряженность достигла своего пика, в результате чего был убит один российский военнослужащий, несколько орков получили тяжелые ранения, передает "Диалог".
ГУ разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook сообщило о смертельном ЧП 26 декабря, в результате которого произошла перестрелка. Причем ее инициаторами стали пьяные военнослужащие РФ, которым не понравилось "внезапное" прибытие в оккупированную часть Луганской области проверки, состоящей из офицеров ВС РФ.
В результате перестрелки на одной из позиций на передовой 7-й омсб (Брянка) 2-го АК (Луганск) был расстрелян один российский военнослужащий, еще несколько наемников получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Источник Луганский радар.



Теги: Россия, Донбасс, убийство, офицеры, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх