Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера

28.12.2016 15:58

В среде террористов назрел сильный конфликт между присылаемыми в Донбасс кураторами от Кремля и пророссийскими боевиками, которых, как пушечное мясо, руководители оккупантов кидают на передовые позиции фронта. Недавно эта напряженность достигла своего пика, в результате чего был убит один российский военнослужащий, несколько орков получили тяжелые ранения, передает "Диалог".

ГУ разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook сообщило о смертельном ЧП 26 декабря, в результате которого произошла перестрелка. Причем ее инициаторами стали пьяные военнослужащие РФ, которым не понравилось "внезапное" прибытие в оккупированную часть Луганской области проверки, состоящей из офицеров ВС РФ.

В результате перестрелки на одной из позиций на передовой 7-й омсб (Брянка) 2-го АК (Луганск) был расстрелян один российский военнослужащий, еще несколько наемников получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Источник Луганский радар.