На Луганщине переселенцам выделят 200 квартир

28.12.2016 07:43

В Луганской области планируют реконструировать дома, переоборудовав их под жилые, что даст возможность выделить переселенцам около 200 квартир. Кроме того, рассматривается возможность строительства дома для переселенцев-медиков. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, пишет Восстановление Донбасса.

Руководитель ВГА Юрий Гарбуз отметил, что на на жилье для переселенцев из бюджета Луганской области выделены 150 млн. грн.

«Уже прошли экспертизу те дома, которые можно переоборудовать под жилые помещения, это примерно 200 квартир. Также стоит вопрос о строительстве дома для переселенцев-медиков. Один дом будет строиться в городе Рубежное, а другой — Северодонецке», — рассказали в администрации.

«Пока не закончится война, мы политику отодвигаем на задний план, а первой задачей были, есть и будут интересы населения», — заявил Юрий Гарбуз.

Напомним, ранее сообщалось, что на учете в Минсоцполитики состоят более 1 млн 657 тыс. переселенцев.