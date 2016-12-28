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Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"
Появились жестокие подробности ужасных пыток бывшего "министра" "ЛНР" и советника Плотницкого Сергея Литвина, который вчера внезапно скончался в Луганске. Подробности ужасной истории рассказал известный украинский журналист Юрий Бутусов, пишет Диалог UA.
Он напомнил историю украинки Веры Николаенко, которая вместе с собственным супругом попала в плен к террористам. Согласно рассказам женщины, Литвин пытался задушить ее и тушил о тело окурки. Часто боевики применяли электрошокеры, избивали и насиловали женщин.
Бутусов привел шокирующую историю жестоких пыток террориста и отметил, что Литвин лично приезжал осуществлять издевательства и явно получал удовольствия от ужасного процесса. Пользователи Сети шокированы подробным рассказом и проклинают террориста, который вчера скончался в Луганске.
Напомним, при загадочных обстоятельствах умер бывший "министр" сельского хозяйства "ЛНР" Сергей Литвин
Теги: Донбасс, преступление, смерть, ЛНР
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