Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"

28.12.2016 13:14

Появились жестокие подробности ужасных пыток бывшего "министра" "ЛНР" и советника Плотницкого Сергея Литвина, который вчера внезапно скончался в Луганске. Подробности ужасной истории рассказал известный украинский журналист Юрий Бутусов, пишет Диалог UA.

Он напомнил историю украинки Веры Николаенко, которая вместе с собственным супругом попала в плен к террористам. Согласно рассказам женщины, Литвин пытался задушить ее и тушил о тело окурки. Часто боевики применяли электрошокеры, избивали и насиловали женщин.

Бутусов привел шокирующую историю жестоких пыток террориста и отметил, что Литвин лично приезжал осуществлять издевательства и явно получал удовольствия от ужасного процесса. Пользователи Сети шокированы подробным рассказом и проклинают террориста, который вчера скончался в Луганске.

Напомним, при загадочных обстоятельствах умер бывший "министр" сельского хозяйства "ЛНР" Сергей Литвин