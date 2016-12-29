В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому

29.12.2016 12:05

Пророссийские террористы вынуждены признать, что среди населения оккупированной «ЛНР» популярность Игоря Плотницкого, являющегося главарем непризнанной республики, резко упала. Как передает replyua.net, информация об этом размещена на интернет-портале одного из сайтов, который принадлежит сепаратистам.



Сообщается, что меньше доверять Плотницкому начали еще летом прошлого года. Согласно тексту, на протяжении июня, в соответствии с информацией опроса Центра социальных исследований «Особый статус», о своем полном доверии к главарю «ЛНР» заявляли 60,8 % участников опроса. Однако, уже в декабре 2015 года Центр социальных исследований констатировал снижение рейтинга Плотницкого фактически в два раза, то есть, до 32%. Среди основных причин подобного недовольства главарем «ЛНР» эксперты назвали его определенные просчеты, проблемы с кадровыми назначениями и постоянные скандалы, постоянно наблюдающиеся в Луганске.



«Никакой критике действия Плотницкого не выдержат. Назначаемые им люди на наиболее ответственные должности не имеют никакого опыта работы. То же самое можно сказать о министрах, их замах и главах предприятий государственной формы собственности», - сказано в статье.

Источник: replyua.net.