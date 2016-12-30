Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Геращенко: Поставка воды в "ЛНР" - один из самых проблемных вопросов на переговорах в Минске

30.12.2016 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Геращенко: Поставка воды в "ЛНР" - один из самых проблемных вопросов на переговорах в Минске

Поставка воды на оккупированные территории Луганской области - это один из самых проблемных вопросов, которые обсуждают на переговорах. Об этом сказала народный депутат, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко в интервью "Укринформу".

"Например, поставка воды в Луганской области. У нас это сейчас одна из самых горячих тем. Украина относится к людям на оккупированной территории, как к согражданам-заложникам оккупантов, мы не можем просто отрезать им воду зимой. В конце концов, это может разрушить систему водоснабжения в целом, пострадают и районы, находящиеся под контролем власти. Но мы не можем поставлять воду бесплатно! Тем более - на оккупированные территории, где сейчас царит рубль, а не гривна!" - сказала Геращенко.

По ее словам, Попаснянский водоканал несет большие убытки, которые достигают, начиная с января 2015 года, 300 миллионов гривен. Тем временем боевики собирают деньги за коммунальные услуги.

"Водой пользуется не только гражданское население, но и предприятия, работающие на оккупированной территории. Украина не будет никому поставлять бесплатно воду, а тем более - спонсировать предприятия боевиков. Если бабушка, которая получает минимальную пенсию в Львове или Черкассах, платит за воду, то жители Донбасса так же должны за воду платить", - подчеркнула нардеп.

Она отметила, что эту позицию озвучивают партнерам в ОБСЕ или ЕС.


Фото: https://www.ukrinform.ua

Теги: Донбасс, вода, Луганская область, плата, водоснабжение, Ирина Геращенко, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх