Геращенко: Поставка воды в "ЛНР" - один из самых проблемных вопросов на переговорах в Минске

30.12.2016 20:40

Поставка воды на оккупированные территории Луганской области - это один из самых проблемных вопросов, которые обсуждают на переговорах. Об этом сказала народный депутат, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко в интервью "Укринформу".

"Например, поставка воды в Луганской области. У нас это сейчас одна из самых горячих тем. Украина относится к людям на оккупированной территории, как к согражданам-заложникам оккупантов, мы не можем просто отрезать им воду зимой. В конце концов, это может разрушить систему водоснабжения в целом, пострадают и районы, находящиеся под контролем власти. Но мы не можем поставлять воду бесплатно! Тем более - на оккупированные территории, где сейчас царит рубль, а не гривна!" - сказала Геращенко.

По ее словам, Попаснянский водоканал несет большие убытки, которые достигают, начиная с января 2015 года, 300 миллионов гривен. Тем временем боевики собирают деньги за коммунальные услуги.

"Водой пользуется не только гражданское население, но и предприятия, работающие на оккупированной территории. Украина не будет никому поставлять бесплатно воду, а тем более - спонсировать предприятия боевиков. Если бабушка, которая получает минимальную пенсию в Львове или Черкассах, платит за воду, то жители Донбасса так же должны за воду платить", - подчеркнула нардеп.

Она отметила, что эту позицию озвучивают партнерам в ОБСЕ или ЕС.