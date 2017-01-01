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Архив - Луганская область

Дороги на Луганщине отремонтируют турки

01.01.2017 14:21
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Дороги на Луганщине отремонтируют турки

В 2017 году ремонт дорог в Луганской области будут проводить представители Турции. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
Качество дорог в Луганской области оставляет желать лучшего, покрытие на многих из них не надлежащего качества, так как давно не проводился ремонт. Другие разбиты перегруженными фурами и военной техникой. Иногда покрытие сделанное осенью, к весне приходит в негодность из-за плохого качества материалов и работы.
В 2017 году ситуация должна измениться.
«После того как мы ездили во Львов, посмотрел, как работают турки. Качество и скорость меня просто поразили. Они работают по Львовской области и в Киеве. Мы их пригласили. Это новые совершенно технологии… С самой весны, как только снег сойдет, мы будем делать не ямочный ремонт, а совершенно новые дороги. Для этого впервые за 25 лет на территории области из областного бюджета выделено около 260 млн грн, плюс государственные деньги», – сказал Гарбуз.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Луганская область, ремонт дорог
 
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