Дороги на Луганщине отремонтируют турки

01.01.2017 14:21

В 2017 году ремонт дорог в Луганской области будут проводить представители Турции. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Качество дорог в Луганской области оставляет желать лучшего, покрытие на многих из них не надлежащего качества, так как давно не проводился ремонт. Другие разбиты перегруженными фурами и военной техникой. Иногда покрытие сделанное осенью, к весне приходит в негодность из-за плохого качества материалов и работы.

В 2017 году ситуация должна измениться.

«После того как мы ездили во Львов, посмотрел, как работают турки. Качество и скорость меня просто поразили. Они работают по Львовской области и в Киеве. Мы их пригласили. Это новые совершенно технологии… С самой весны, как только снег сойдет, мы будем делать не ямочный ремонт, а совершенно новые дороги. Для этого впервые за 25 лет на территории области из областного бюджета выделено около 260 млн грн, плюс государственные деньги», – сказал Гарбуз.

Источник Донецкие новости.