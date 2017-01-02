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В Луганске боевики задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами
02.01.2017 13:56
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Подробности задержаний не приводят, но отмечают, что люди развешивали на домах в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором.
"1 января э.г. сотрудниками ФСБ РФ совместно с т. н. "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором", - сказано в сообщении.
Напоминием, что в связи с опасениями самосуда со стороны местных жителей, боевикам запретили выходить за пределы воинских частей в военной форме.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, призыв, оккупация, борьба, ЛНР, боевики
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