В Луганске боевики задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами

02.01.2017 13:56

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подробности задержаний не приводят, но отмечают, что люди развешивали на домах в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором.

"1 января э.г. сотрудниками ФСБ РФ совместно с т. н. "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором", - сказано в сообщении.

Напоминием, что в связи с опасениями самосуда со стороны местных жителей, боевикам запретили выходить за пределы воинских частей в военной форме.