Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)

02.01.2017 22:13

Журналисты опубликовали видеосюжет, в котором запечатлены последствия обстрелов в новогоднюю ночь позиций украинской армии на Донбассе боевиками так называемой ЛНР.

Видео опубликовано на YouTube.

За несколько минут до Нового года боевики ЛНР открыли огонь из "Градов" по позициям украинских солдат в районе села Сизое Луганской области. Большая часть снарядов упала в так называемой "серой зоне". Еще несколько снарядов упали рядом с частным сектором, фактически в 50 метрах от жилых домов.

Боевики обустроили свои позиции в дачном поселке, который находится на оккупированной стороне Северского Донца. По словам украинских солдат, этот поселок мирные жители покинули.