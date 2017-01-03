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Поймали вооруженного «коменданта» «ЛНР», промышлявшего пытками мирных граждан
На Луганщине неподалеку от линии соприкосновения украинские силовики с боем задержали 25-летнего члена разведывательно-диверсионной группы непризнанного образования "ЛНР", передает "Диалог UA".
Как сообщили в СБУ, пойманный злоумышленник является бывшим так называемым "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска.
"Карьера" этого террориста началась в 2014 году, когда тот принял участие в боевых действиях близ Станицы Луганской на стороне России и ее фейковых псевдореспублик. При этом "комендатура", возглавляемая этим преступником, приобрела в Луганске зловещую "славу", поскольку "на подвале", который она держала, удерживали в нечеловеческих условиях и пытали проукраински настроенных жителей областного центра.
Сейчас данный злоумышленник планировал проникнуть на территорию, подконтрольную украинским силовикам, чтобы осуществить "разведку".
"При задержании пытался оказать вооруженное сопротивление. Бой закончился захватом боевика, который оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска", — сообщили в пресс-служб силового ведомства.
Сепаратисту объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации, руководство или участие в них, а также содействия их созданию, деятельности). Преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: lugradar.net.
Теги: Донбасс, комендант, пытки, ЛНР, боевики
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