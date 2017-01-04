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У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей
Під час святкування Нового року проросійські терористи опанували новий вид зайнятості – підривати своїх або самих себе.
Як передає replyua.net, на Луганщині 23-х річний місцевий мешканець, який вступив у ряди «військовослужбовців ЛНР» потрапив до лікарні з рядом складних поранень. Йому діагностували втрату очей, важку контузію та цілий ряд інших медичних термінів, і всьому причиною, за словами лікарів, алкогольне сп’яніння.
«Було з’ясовано, що Богатов (прізвище пораненого бойовика – ред.) отримав тілесні ушкодження під час невдалого виготовлення петарди. В той момент, коли він набивав гільзу вибуховою речовиною, стався вибух та загорання, в результаті чого він отримав складі поранення обличчя», - йдеться у повідомленні самопроголошеної «народної поліції ЛНР». В той самий час на даний інцидент вже відреагували користувачі соціальних мереж. Зокрема користувач та місцевий мешканець Луганська на ім’я Олександр зауважив: «Місцеві мешканці вже не дивуються подібним історіям про бойовиків. Вони коли напиваються, то мають звичку бушувати: буває навіть так, що з вікон будинків летять бойові гранати, або ж ті самі гранати потрапляють в натовп людей. А цей виявився молодцем. Вкрав порох і вирішив власноручно змайструвати петардочку».
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, взрыв, петарда, ЛНР
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