Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов

05.01.2017 10:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вдоль линии разграничения за прошедшие сутки и после полуночи зафиксировано 18 обстрелов. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации.
Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.
В частности по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое боевики 16 раз применяли орудия калибра 152 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые и автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Также отмечено, что в направлении пгт Станица Луганская дважды открывался огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.
Источник: ostro.org.


Теги: Донбасс, ЛНР, обстрелы, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх