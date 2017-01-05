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"ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов
05.01.2017 10:25
Вдоль линии разграничения за прошедшие сутки и после полуночи зафиксировано 18 обстрелов. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации.
Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.
В частности по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое боевики 16 раз применяли орудия калибра 152 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые и автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Также отмечено, что в направлении пгт Станица Луганская дважды открывался огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, ЛНР, обстрелы, Минские договоренности
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