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Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО
05.01.2017 08:42
Понемногу отходят российско-оккупационные войска от новогодних праздников и все чаще снова используют тяжелое оружие для обстрелов позиций украинских защитников - в частности, палят вблизи Новозвановки, что на Луганщине, сообщает 5 канал.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, АТО, боевики
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