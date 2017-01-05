Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО

05.01.2017 08:42

Понемногу отходят российско-оккупационные войска от новогодних праздников и все чаще снова используют тяжелое оружие для обстрелов позиций украинских защитников - в частности, палят вблизи Новозвановки, что на Луганщине, сообщает 5 канал.

Источник: sprotyv.info.