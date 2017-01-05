Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО

05.01.2017 08:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО

Понемногу отходят российско-оккупационные войска от новогодних праздников и все чаще снова используют тяжелое оружие для обстрелов позиций украинских защитников - в частности, палят вблизи Новозвановки, что на Луганщине, сообщает 5 канал.

Источник: sprotyv.info.

 



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, АТО, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх