Станица Луганская теперь получает электроэнергию от Украины и не зависит от прихотей боевиков "ЛНР"

06.01.2017 18:13

В Луганской области энергетики построили новую линию электропередач, которая питает населенный пункт со стороны подконтрольной правительству территории. Ранее поселок и окрестные села могли получать электричество только с оккупированной сепаратистами части области. Из-за чего жители района неоднократно становились заложниками такой зависимости. Тем временем, в регионе еще остаются населенные пункты, которые получают электричество только с неподконтрольных территорий, пишет "Радио.Свобода".

Новая линия электропередач, построенная "Луганским энергетическим объединением", уже прошла испытания и готова к работе. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Евгений Наседкин. По его словам, существование новой линии позволит устранить зависимость этого района от поставок электроэнергии со стороны группировки "ЛНР". А электроэнергию здесь получает более 12 тысяч абонентов.

Однако на подконтрольной правительству территории Луганской области еще остаются населенные пункты, которые получают электроэнергию с неподконтрольных районов. По словам директора департамента промышленности и инфраструктуры Луганской облгосадминистрации Сергея Шелеста, по ним тоже ведется работа. Но более конкретную информацию он пообещал предоставить немного позже.

"Есть определенные моменты. Есть определенные наработки. Они сейчас рассматриваются. Как будут готовы, я об этом скажу. На сегодняшний день мы совместно с "ЛЭО" над этим работаем", – рассказал Сергей Шелест.

Речь идет о нескольких прифронтовых селах возле Трехизбенки и Попасной. По данным "Луганского энергетического объединения", там абонентов очень мало. Но их тоже нужно обезопасить от отключения электричества.

