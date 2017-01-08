"Кремль "мочит" своих посланников на Донбассе": сепаратистские СМИ объявили, что против главаря "ЛНР" Плотницкого в России завели уголовное дело

08.01.2017 15:38

"Следственное управление СК РФ в Ростовской области начало расследовать производство по факту убийства гражданина Российской Федерации, так называемого "экс-премьер-министра" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Геннадия Цыпкалова. Основанием для этого является заявление супруги и сына (погибшего)", - написали на портале сепаратистов.

Чуть позже новость была удалена.

В удаленной новости было сказано, что "к делу прибавлены документы, связанные с Виталием Киселевым (Коммунистом), которого Плотницкий готовит к закланию после того, как выбьет из жертвы необходимые ему показания на всех, кого намерен убрать".

Там также указано: СУ СК РФ в Ростовской области имеет медсправку из так называемого "государсвенного учреждения "Луганский республиканский центр экстренной медицины и медицины катастроф"", в которой зафиксировано, что у Коммуниста врачи диагностировали ушиб задней поверхности обеих половин грудной клетки, перелом ребер левой и правой половины грудной клетки, ушиб обеих почек, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и прочее". Все эти телесные повреждения были получены им после того, как он "оказался в лапах личной охраны Плотника и под опекой генеральной шашлычницы".

Плотницкий якобы пытается заморозить дело, используя личные связи в РФ, пишут сепаратисты. Но они утверждают также, что делу дан "зеленый свет", и в следственном управлении тормозить его никто не намерен.

Источник Диалог UA.