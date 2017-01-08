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Не рой яму другому: на Луганщине боевики подорвались на своем же минном поле
ГУР Минобороны Украины сообщило, что боевики из “ЛНР” подорвались на собственном минном поле, которое 7 января было заминировано саперами 2-го АК ВС РФ.
В социальной сети ГУР опубликовало пост о потерях боевиков по состоянию на 8 января. Разведка сообщает, что между подразделениями 7-й отдельной мотострелковой бригады отсутствует взаимодействие. Так, 6 января, боевики заминировали поле, а на следующий день террористы из той же бригады подорвались на нем. Количество погибших и раненых не сообщается.
7-я отдельна мотострелковая бригада принимала активное участие в боях на Светлодарской дуге и понесла большие потери (по данным разведки около 25 человек погибли, и более 30 человек получили ранения). С конца декабря 2016 года в бригаду объявили набор добровольцев на службу. Местные мужчины не спешат пополнять ряды боевиков, а если и заключают контракт, то только в подразделения обеспечения. Российскому командованию приходится рассчитывать только на граждан своей страны. Центры по набору наемников работают в Курске, Ростове и Новочеркасске.
В рядах боевиков все больше недовольных солдат, которые критикуют командование и условиями службы.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, мины
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