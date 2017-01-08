Украина возобновила водоснабжение неподконтрольного Луганска

08.01.2017 17:23

Компания "Луганское энергетическое объединение" снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал - в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай.

"Прозвучала информация, что Попаснянский водоканал получил первый транш средств в сумме 10,5 млн грн, мы на своих счетах увидели около 6 млн грн, поэтому было принято решение о восстановлении поставок на Петровский водозабор", - отметил он.

При этом Грицай подчеркнул, что на сегодня долг Попаснянского района, даже с учетом того транша, который прошел, остается на уровне 123-124 млн грн за потребленную электроэнергию. "После 10 января этот вопрос будет решаться", - сказал он, добавляя, что в целом ситуация с расчетами в регионе существенно не изменилась.