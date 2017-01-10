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Архив - Луганская область

Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков

10.01.2017 08:28
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Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков
Грузинский боец, возглавляющий добровольческое подразделение, уверен в скором освобождении Луганщины от пророссийских сепаратистов и российских "ихтамнетов", пишет "Диалог"http://www.dialog.ua/

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили рассказал на своей персональной странице в социальной сети в Facebook о том, что его добровольческое подразделение, ставшее частью Вооруженных сил Украины, в 2016 году освободило большую по площади территорию Украины, чем во время операции под Логвиново на Светлодарской дуге в Донецкой области.

"Отчет украинскому народу. В 2016 году, в феврале, вследствие спецоперации, названной символически "Сохуми", "Грузинский легион" без потерь передвинул линию разграничения оккупированной Россией Луганской области на 2 километра вперед и занял высоту 164, при этом занятая территория больше, чем под Логвиново!" – пишет Мамука, подчеркивая, что на фронте не все так плохо.

"Двигаемся вперед и в 2017-м вернем Луганскую область!" – уверен командир "Грузинского легиона".

Стоит отметить, что "Грузинский легион" стал первым состоящим из иностранцев подразделением, вошедшим в состав украинской армии – 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, Луганская область, освобождение, легионелла
 
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