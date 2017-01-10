Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" запланировано проведение ряда серьезных батальонных и ротных тактических учений

10.01.2017 18:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" запланировано проведение ряда серьезных батальонных и ротных тактических учений
Учебные сборы командиров взводов артиллерийских корректировщиков "народной милиции" проходят на территории оккупированных районов Луганской области в течение последней недели. Об этом в Facebook написал сопредседатель гражданской инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.
Так, по информации источника, командованием "народной милиции ЛНР" в зимне-весенний период на полигоне "Успенский" (Лутугинский район) запланировано проведение ряда батальонных и ротных тактических учений.
По словам начальника управления "народной милиции ЛНР" Анащенко, в 2017 году планом боевой подготовки спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году.  

Фото: www.gogetnews.info/

Теги: Донбасс, милиция, учения, подготовка к школе, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх