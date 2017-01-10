В "ЛНР" запланировано проведение ряда серьезных батальонных и ротных тактических учений

10.01.2017 18:12

Учебные сборы командиров взводов артиллерийских корректировщиков "народной милиции" проходят на территории оккупированных районов Луганской области в течение последней недели. Об этом в Facebook написал сопредседатель гражданской инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Так, по информации источника, командованием "народной милиции ЛНР" в зимне-весенний период на полигоне "Успенский" (Лутугинский район) запланировано проведение ряда батальонных и ротных тактических учений.

По словам начальника управления "народной милиции ЛНР" Анащенко, в 2017 году планом боевой подготовки спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году.