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В "ЛНР" запланировано проведение ряда серьезных батальонных и ротных тактических учений
10.01.2017 18:12
Учебные сборы командиров взводов артиллерийских корректировщиков "народной милиции" проходят на территории оккупированных районов Луганской области в течение последней недели. Об этом в Facebook написал сопредседатель гражданской инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.
Так, по информации источника, командованием "народной милиции ЛНР" в зимне-весенний период на полигоне "Успенский" (Лутугинский район) запланировано проведение ряда батальонных и ротных тактических учений.
По словам начальника управления "народной милиции ЛНР" Анащенко, в 2017 году планом боевой подготовки спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году.
Фото: www.gogetnews.info/
Теги: Донбасс, милиция, учения, подготовка к школе, ЛНР, боевики
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