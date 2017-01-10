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В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь
10.01.2017 19:02
Луганский ликеро-водочный завод "Луга-нова" несмотря на оккупацию города не прекратил работу, а просто несколько изменил дизайн продукции.
Украинский блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети разместил фотографии современной продукции предприятия. На фото видно, что "Луга-нова" выпускает продукцию соответствующую новым реалиям. Так, часть бутылок выпускают с логотипом "Я помню, я горжусь", "Спасибо деду за победу", а также в виде автомобиля ДПС или гранаты.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Луганск, дизайн, журналист, завод, водка, граната
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