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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь

10.01.2017 19:02
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В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь

Луганский ликеро-водочный завод "Луга-нова" несмотря на оккупацию города не прекратил работу, а просто несколько изменил дизайн продукции.

Украинский блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети разместил фотографии современной продукции предприятия. На фото видно, что "Луга-нова" выпускает продукцию соответствующую новым реалиям. Так, часть бутылок выпускают с логотипом "Я помню, я горжусь", "Спасибо деду за победу", а также в виде автомобиля ДПС или гранаты.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Луганск, дизайн, журналист, завод, водка, граната
 
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