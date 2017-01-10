В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь

10.01.2017 19:02

Луганский ликеро-водочный завод "Луга-нова" несмотря на оккупацию города не прекратил работу, а просто несколько изменил дизайн продукции.

Украинский блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети разместил фотографии современной продукции предприятия. На фото видно, что "Луга-нова" выпускает продукцию соответствующую новым реалиям. Так, часть бутылок выпускают с логотипом "Я помню, я горжусь", "Спасибо деду за победу", а также в виде автомобиля ДПС или гранаты.