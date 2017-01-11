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На Луганщине обнаружена африканская чума свиней
Случаи африканской чумы свиней зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Так, согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области 6 октября 2016 года были вынуждены забиты две головы свиней в подсобном хозяйстве воинской части № 1060 (с. Чмыровка, Старобельский район, Луганская область). Как отмечают в ведомстве, по результатам лабораторных исследований 7 января 2017 года установлен диагноз на АЧС (отчет о результатах исследования № 000063 п.м./17 от 07.01.2017). "С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС на местах проведены заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, облгосадминистрациях решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - сказано в сообщении. Источник Остров
Теги: Луганская область, свинья, продукты, чума
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