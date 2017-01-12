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Архив - Луганская область

Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат

12.01.2017 10:35
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Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат

В ночь на 8 января неизвестные в районе Луганска напали на расквартированных российских военнослужащих в/ч 88612 “Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
Об этом сообщает на своей странице в facebook блогер Алекс Нойт, передает новость OnPress.info.
“Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). “200” – 18, “300” – 2(оба в критическом состоянии) ТМН – 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются”, – написал блогер.
Напомним, это не первый случай, когда неизвестные хладнокровно убивают оккупантов применяя холодное оружие.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, Луганск, солдаты, нападение
 
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