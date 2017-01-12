- Ночью боевики расстреляли Авдеевку и Зайцево. ВИДЕО09:54
- Минздрав не признает филиал Института сердца в Северодонецке. Хирурги вышли на тропу войны09:18
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО08:02
- Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения07:06
- На Луганщине обнаружена африканская чума свиней18:25
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО18:07
- Волонтёры "Пролиски" помогают и спасают17:25
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко12:32
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января11:54
Минздрав не признает филиал Института сердца в Северодонецке. Хирурги вышли на тропу войны
Открывшийся в Северодонецке филиал Института сердца Минздрава Украины должен был предоставить документы, которые подтверждают факт согласования открытия филиала с областной государственной администрацией, как гласит устав ведомства. По информации представителей Минздрава, в поданных Институтом документах отсутствовали необходимые данные и обоснованные финансовые расчеты и реальные потребности. Открытие филиала Института сердца в Северодонецке, в случае подтверждения данного факта, является нарушением устава, – такова официальная позиция руководства Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, филиал Института сердца был открыт в городе Северодонецке Луганской области 26 декабря 2016 года. С начала проведения анитеррористической операции в Луганской области кардиохирургическая помощь не предоставлялась населению в связи с отсутствием третьего уровня медицины. В связи с открытием филиала стало возможным предоставление эндоваскулярной кардиохирургической помощи больным с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда.
Как было заявлено в сообщениях гендиректора Института сердца МЗ Украины, главного кардиохирурга Минздрава Украины Бориса Тодурова и губернатора области Юрия Гарбуза, каждый нуждающийся житель Луганской области сможет получить услуги кардиохирургов в Северодонецке бесплатно. Оплата процедур коронографии и стентирование для больных со всей области будет финансироваться за счет областной и городской программ.
Вместе с Институтом, на Луганщине появился аппарат, с помощью которого можно проводить диагностику кровеносной системы человека путем отображения на мониторе результатов сканирования артерий и вен. Согласно европейским стандартам, ангиограф должен быть на каждые 250-300 тысяч населения.
«Несмотря на отсутствие согласования на открытие филиала в Луганской области 26.12.2016 на официальном сайте Института сердца появилась новость об открытии филиала в Северодонецке, которую позже убрали с сайта. Если этот факт подтвердится – речь идет о прямом нарушении устава Института сердца. В случае проведения коронарографии и стентирования в этом "филиале" Института сердца оплата за эти услуги пересчитывается из местных бюджетов на счета в ООО "Альфа-медика" в размере более 49 тыс. грн за одну процедуру. В то же время реальная стоимость данной услуги по "Формуле расчета затрат для обеспечения лечения 1-го больного" при закупках 2015 года составляла от 10 до 17 тыс. грн в зависимости от типа стента. Частная клиника "Альфа медика" зарегистрирована по адресу Киев, ул. Братиславская 5-А. По этому же адресу находится ГУ "Институт сердца МЗ Украины"», – заявили в Минздраве.
Указанная информация будет передана в соответствующие правоохранительные органы для проведения проверки.
По данным пресс-службы Минздрава, в 2016 году за средства госбюджета Институт получил 1363 стента, которые должны были быть установлены бесплатно. В Минздраве отмечают, что «поддерживают развитие и повышение доступности кардиохирургической помощи населению всей страны, в частности Донецкой и Луганской областей». При этом, по словам медиков, соответствующие учреждения должны быть созданы в соответствии с концепцией децентрализации и находиться в подчинении облгосадминистраций.
Ранее гендиректор Института сердца Борис Тодуров подверг резкой критике эффективность закупок Минздравом лекарственных средств и препаратов медицинского назначения за средства госбюджета. Также Тодуров обвинил министерство в создании препятствий для открытия филиалов «Института сердца Минздрава» в Донецкой и Луганской областях.
«Замминистра Линчевский в своем сегодняшнем письме отказал Институту Сердца в открытии филиалов в Луганской и Донецкой областях, жители и служащие ВСУ которых остались без кардиохирургической помощи. Для открытия филиалов не требовалось никакого дополнительного финансирования и оборудования. Требовалась только резолюция "не возражаю"…Но господин Линчевский решил поиграть в Швондера и "уплотнить" профессора, не задумываясь о двух миллионах населения двух областей, которые нуждаются в постоянной кардиохирургической поддержке. Диагностические бригады и я лично в качестве волонтеров ездим в обе области каждые три месяца уже третий год. В год мы оперируем из обеих областях около 800 гражданских и военных с пороками сердца и инфарктами. Эти действия заместителя министра МОЗ, который ничего лично не сделал для организации помощи на подконтрольных территориях, и тормозящий нашу инициативу, считаю преступными», – комментировал ситуацию с открытием филиалов Института сердца в Донецкой и Луганской областях Борис Тодуров.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Северодонецк, хирург
- СМИ рассказали о "доминиканских процедурах" мэра Северодонецка (ВИДЕО)
- В Северодонецке создадут представительство министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев
- Донбасс "напичкан" оружием: силовики нашли 28 гранатометов в Северодонецке (ВИДЕО)
- Детей завалило песком: двое погибли, один в больнице
- В Северодонецке реконструируется областной театр
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- В Красногоровке ранен мирный житель10:21
- Ночью боевики расстреляли Авдеевку и Зайцево. ВИДЕО09:54
- Минздрав не признает филиал Института сердца в Северодонецке. Хирурги вышли на тропу войны09:18
- Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор08:44
- В Мариуполе муралы украсят целую улицу – в городе объявлен конкурс на лучшую арт-идею08:28
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО08:02
- Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения07:06
- «Зеленстрой» приступил к работам по благоустройству вдоль реки Кальмиус22:10
- С 1 января поездка в такси «влетает» жителям Доброполья «в копеечку»21:50
- Кинологический центр на Приморском бульваре откроется уже в конце января 21:20
- В Красногоровке ранен мирный житель10:21
- Разработан тест крови на продолжительность жизни10:00
- Ночью боевики расстреляли Авдеевку и Зайцево. ВИДЕО09:54
- В Германии снеговик остановил поезд09:45
- С подлости началась для украинцев «минималка» в 320009:33
- Минздрав не признает филиал Института сердца в Северодонецке. Хирурги вышли на тропу войны09:18
- Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор08:44
- В Мариуполе муралы украсят целую улицу – в городе объявлен конкурс на лучшую арт-идею08:28
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО08:02
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- Любовь, кошмары и триумфы Сергея Королёва17:45
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год