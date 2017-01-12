Партия регионов напугала бывшего главаря «ЛНР»

12.01.2017 11:34

Нынешние главари «ЛНР» «недолговечны», но тенденция их возможной замены пугает боевиков. Об этом написал экс-главарь «республики» Валерий Болотов на своей странице в Facebook.

Его, отметил Болотов, «пугает только одно» — кандидатуры, которые якобы «рвутся заменить эту „власть“».

«Это прежде всего регионалы, ефремовцы и бывшие руководители Луганской области. Не имею ввиду в их числе всех поголовно, речь о тех, кто уже был у власти, люди их знают, видели „результаты“ их работы, а так же тех, кто бежал из „ЛНР“ в тяжелые времена и тех, кто стремился только к личному обогащению», — написал Болотов.

Имен он не уточнил.

Источник DonPress