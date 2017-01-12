- В Северодонецке симфонический оркестр выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы»15:21
- Родная мать не узнала сына. Боец АТО поступил в больницу с чудовищными ранениями12:04
- Партия регионов напугала бывшего главаря «ЛНР»11:34
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат10:35
- Ночью боевики расстреляли Авдеевку и Зайцево. ВИДЕО09:54
- Минздрав не признает филиал Института сердца в Северодонецке. Хирурги вышли на тропу войны09:18
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО08:02
- Пункты пропуска на линии разграничения оборудуют системами видеонаблюдения07:06
- На Луганщине обнаружена африканская чума свиней18:25
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО18:07
В Северодонецке симфонический оркестр выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы»
21 января академический симфонический оркестр Луганской областной филармонии выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы» под руководством главного почетного дирижера оркестра Курта Шмида. Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА.
Поклонникам высокого искусства маэстро подарит премьерные произведения, созданные именно для этого вечера.
В программе примут участие Лауреаты международных конкурсов и фестивалей Елена Босенко (сопрано) и Игорь Новиков (тенор), в исполнении которых прозвучат известные украинские и европейские шедевры А. Лара «Гранада», Ф. Лоу «Песня Элизы», украинская народная песня «Місяць на небі», Эдуардо ди Капуа «O sole mio» и другие.
Творческий коллектив Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии приглашает на встречу с классической музыкой 21 января в концертный зал Северодонецкого областного музыкального училища им. С. Прокофьева, в 17:00.
Напомним, 15 января луганский симфонический оркестр намерен удивить слушателей: музыканты сыграют саундтреки к фильмам «Аватар», «Титаник» и «Игра престолов»
Теги: Донбасс, концерт, Северодонецк, оркестр
- Евгений Никишин: Когда 31 декабря мы оказались дома, родственники... испугались!
- Донецкого барабанщика Lama нашла в пиццерии
- Известные украинские музыканты попали в ДТП под Донецком
- Фотособытия недели (20 - 26 августа). Удивили ветеран-парашютист, флаг-гигант и гитарист без инструмента
- "Король и Шут" берет тайм-аут
- Владимир Гришко: "Они сами попросят меня стать министром!"
- В Северодонецке симфонический оркестр выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы»15:21
- "Пока тела пропавших в зоне АТО военных не передадут украинской стороне, никакого подтверждения их смерти не будет", - Мотузяник14:35
- Кто из мариупольцев попал в «списки Савченко»13:55
- В 2017 году украинцы будут отдыхать почти три месяца13:55
- В Красногоровке от обстрела погибла женщина13:17
- Киевлянин, которого ограбили в Мариуполе, живет в пункте обогрева12:52
- В Донецке сократили подачу воды12:28
- Родная мать не узнала сына. Боец АТО поступил в больницу с чудовищными ранениями12:04
- Партия регионов напугала бывшего главаря «ЛНР»11:34
- В Донецке снаряд попал в газопровод11:19
- Каждый час население Украины уменьшается на 80 человек16:10
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- В Украине запретили телеканал Дождь15:36
- В Северодонецке симфонический оркестр выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы»15:21
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Порошенко поручил построить "дорогу на родину президента"15:00
- Киевстар поднимает стоимость услуг14:45
- "Пока тела пропавших в зоне АТО военных не передадут украинской стороне, никакого подтверждения их смерти не будет", - Мотузяник14:35
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- Замедление роста цен в 2016 году связано с падением доходов населения14:08
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- Школа на обочине войны17:55
- Любовь, кошмары и триумфы Сергея Королёва17:45
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год