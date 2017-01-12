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В Северодонецке симфонический оркестр выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы»

12.01.2017 15:21
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В Северодонецке симфонический оркестр выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы»

21 января академический симфонический оркестр Луганской областной филармонии выступит с праздничным концертом «Европейские каникулы» под руководством главного почетного дирижера оркестра Курта Шмида. Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА.
Поклонникам высокого искусства маэстро подарит премьерные произведения, созданные именно для этого вечера.
В программе примут участие Лауреаты международных конкурсов и фестивалей Елена Босенко (сопрано) и Игорь Новиков (тенор), в исполнении которых прозвучат известные украинские и европейские шедевры А. Лара «Гранада», Ф. Лоу «Песня Элизы», украинская народная песня «Місяць на небі», Эдуардо ди Капуа «O sole mio» и другие.
Творческий коллектив Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии приглашает на встречу с классической музыкой 21 января в концертный зал Северодонецкого областного музыкального училища им. С. Прокофьева, в 17:00.
Напомним, 15 января луганский симфонический оркестр намерен удивить слушателей: музыканты сыграют саундтреки к фильмам «Аватар», «Титаник» и «Игра престолов»



Теги: Донбасс, концерт, Северодонецк, оркестр
 
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