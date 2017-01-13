В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина

13.01.2017 15:09

Спасатели обнаружили труп женщины во время ликвидации пожара в жилом доме в Счастье. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

"12 января в 20:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании дома по адресу: г. Счастье, переулок Октябрьский. По указанному адресу немедленно был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 32 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит одноэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, во время разведки, спасателями было обнаружено тело женщины 1938 года.

"Пожар локализован в 21:41 и полностью ликвидирован в 22:02 на площади 40 кв.м. Огнем повреждены смежные комнаты. Причина возникновения пожара выясняется специалистами. Всего в ликвидации пожара было задействовано 6 спасателей и 2 пожарные автоцистерны", - сообщили в ГСЧС.

В полиции Луганской области сообщили, что предварительная причина смерти пенсионерки - отравление угарным газом.