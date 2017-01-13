Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина

13.01.2017 15:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина
Спасатели обнаружили труп женщины во время ликвидации пожара в жилом доме в Счастье. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.
"12 января в 20:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании дома по адресу: г. Счастье, переулок Октябрьский. По указанному адресу немедленно был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 32 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит одноэтажный жилой дом", - говорится в сообщении. 
Как сообщают в ведомстве, во время разведки, спасателями было обнаружено тело женщины 1938 года. 
"Пожар локализован в 21:41 и полностью ликвидирован в 22:02 на площади 40 кв.м. Огнем повреждены смежные комнаты. Причина возникновения пожара выясняется специалистами. Всего в ликвидации пожара было задействовано 6 спасателей и 2 пожарные автоцистерны", - сообщили в ГСЧС.
В полиции Луганской области сообщили, что предварительная причина смерти пенсионерки - отравление угарным газом.

Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, Счастье, женщина, пожар, Луганская область, гибель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх