В оккупированном Луганске подожгли продуктовые склады боевиков

13.01.2017 21:12

На днях, во временно подконтрольном боевикам Луганске на территории предприятия "Луганскпродоптторг" случился масштабный пожар, сообщает 0642.uа.

На территории предприятия расположены продуктовые склады.

О характере и масштабах пожара свидетельствует тот факт, что для локализации его последствий был создан штаб пожаротушения, который возглавил заместитель министра "МЧС" самопровозглашенной "ЛНР" Виталий Дубровский. Огнем уничтожено холодильное торговое оборудование, продукты питания и внутренняя обшивка стен складских помещений .

Примечательно, что пожар на территории предприятия возник одновременно на 4-х участках. Об этом сообщил сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права Справа", сотрудниками силовых структур самопровозглашенной "ЛНР" одной из основных версий масштабного пожара на продуктовых складах предприятия "Луганськпродоптторг" называется умышленное уничтожение имущества путем поджога.