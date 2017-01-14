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Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя
Незаконная организация "ЛНР" обвинила украинскую сторону в обстреле подконтрольного боевикам города Ирмино Луганской области, в результате чего погиб местного жителя. Об этом пишет подконтрольный "ЛНР" сайт ЛИЦ, передает ресурс novosti.dn.ua.
"В результате обстрела есть погибший среди мирного населения - мужчина 1989 года рождения, проживавший по адресу: Ирмино, улица Гайдара, 76", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанном доме в ходе обстрела было повреждено остекление, кровля домостроения и забор. По улице Гайдара повреждены линии электропередач.
В штабе АТО отрицают причастность украинских военных к обстрелу населенного пункта. Как утверждают в ведомстве, на протяжении последних трех дней боевики осуществляли провокационные обстрелы в районе Попасной, Новозвановки и Калиново.
"Очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан", - говорится в сообщении.
Информация об обстреле была передана в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации разграничения сторон (СЦКК).
Фото: www.stakhanov.org.ua/
Теги: Донбасс, житейская история, Ирма Витовская, гибель, боевики, обстрелы
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