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Архив - Луганская область

Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя

14.01.2017 11:23
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Боевики обвинили ВСУ в обстреле Ирмино и гибели мирного жителя

Незаконная организация "ЛНР" обвинила украинскую сторону в обстреле подконтрольного боевикам города Ирмино Луганской области, в результате чего погиб местного жителя. Об этом пишет подконтрольный "ЛНР" сайт ЛИЦ, передает ресурс novosti.dn.ua.

"В результате обстрела есть погибший среди мирного населения - мужчина 1989 года рождения, проживавший по адресу: Ирмино, улица Гайдара, 76", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном доме в ходе обстрела было повреждено остекление, кровля домостроения и забор. По улице Гайдара повреждены линии электропередач.

В штабе АТО отрицают причастность украинских военных к обстрелу населенного пункта. Как утверждают в ведомстве, на протяжении последних трех дней боевики осуществляли провокационные обстрелы в районе Попасной, Новозвановки и Калиново.

"Очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан", - говорится в сообщении.

Информация об обстреле была передана в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации разграничения сторон (СЦКК).


Фото: www.stakhanov.org.ua/

Теги: Донбасс, житейская история, Ирма Витовская, гибель, боевики, обстрелы
 
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