В сети опубликовали фото вероятного преемника Плотницкого

14.01.2017 11:05

Журналист Сергей Иванов опубликовал фотографию вероятного преемника главаря так называемой ЛНР Игоря Плотницкого.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook Иванова. "Некто Сергей Козлов. По поступившей информации, наиболее вероятный преемник Плотницкого, который сейчас переживает критические дни, связанные с расследованием в РФ хищений российской гуманитарной помощи, а также ряда заказных убийств", — написал Иванов.

"Что нам известно о Козлове помимо того, что уже сказала его фамилия? Отставной военный, работал в управлении МЧС приграничного Краснодонского района, затем несколько лет трудился на предприятии (внезапно) господина Григоришина ООО "ЛЭО". Когда пришла "русская весна", парню поперло. Был начальником штаба батальона "Заря" и начальником штаба "народной милиции", — продолжил журналист.

"В настоящее время занимает пост председателя "Совета Министров ЛНР", очень кстати освободившийся в результате трагикомического суицида Геннадия Цыпкалова, по бренному телу которого, как говорят очевидцы, во время написания предсмертной записки несколько раз проехал асфальтоукладчик", — продолжил Иванов.

"С нетерпением жду назначения Сергея Ивановича гауляйтером. Хотя бы для того, чтоб иметь полное право написать: "Глава Козлов", — поиронизировал журналист.



