"За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков

14.01.2017 18:07

Блогер Александр Чернов, проживающий на территории оккупированного Донбасса сообщил на своей странице в facebook о потерях боевиков на луганском направлении донбасского фронта.

"Час тому от коллег из ОРЛО поступила приятная новость: в расслабившемся последние недели оккупированном Стаханове, в хирургии и травматологии аврал: за сутки 10+ среднетяжелораненых орков, в основном из района п.Калиново. Там сейчас особая жара...

Как водится, вызвали спецов из Луганска, но областные медики забрали лишь 2 "граждан РФ", причем, далеко не самых тяжелых по ранениям.

А "местные" орки, как водится: или "не нуждаются" или "не транспортабельны"!", - написал Чернов.

(Орфография и стилистика автора поста сохранены).