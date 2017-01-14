Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков

14.01.2017 18:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков

Блогер Александр Чернов, проживающий на территории оккупированного Донбасса сообщил на своей странице в facebook о потерях боевиков на луганском направлении донбасского фронта.

"Час тому от коллег из ОРЛО поступила приятная новость: в расслабившемся последние недели оккупированном Стаханове, в хирургии и травматологии аврал: за сутки 10+ среднетяжелораненых орков, в основном из района п.Калиново. Там сейчас особая жара...
Как водится, вызвали спецов из Луганска, но областные медики забрали лишь 2 "граждан РФ", причем, далеко не самых тяжелых по ранениям. 
А "местные" орки, как водится: или "не нуждаются" или "не транспортабельны"!", - написал Чернов.

(Орфография и стилистика автора поста сохранены).


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, Луганск, Стаханов, ранение, военные, больница, боевики, блогер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх