Главная / Новости / Луганская область / "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков
Последние новости раздела
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- Алкоголики и наркоманы - в "армию ЛНР" Кремль прислал пополнение15:00
- Захарченко выразил недовольство публикацией "списка Савченко"14:32
- В конце января Украину захлестнет новая волна гриппа - медики14:13
"За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков
14.01.2017 18:07
Блогер Александр Чернов, проживающий на территории оккупированного Донбасса сообщил на своей странице в facebook о потерях боевиков на луганском направлении донбасского фронта.
"Час тому от коллег из ОРЛО поступила приятная новость: в расслабившемся последние недели оккупированном Стаханове, в хирургии и травматологии аврал: за сутки 10+ среднетяжелораненых орков, в основном из района п.Калиново. Там сейчас особая жара...
Как водится, вызвали спецов из Луганска, но областные медики забрали лишь 2 "граждан РФ", причем, далеко не самых тяжелых по ранениям.
А "местные" орки, как водится: или "не нуждаются" или "не транспортабельны"!", - написал Чернов.
(Орфография и стилистика автора поста сохранены).
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, Луганск, Стаханов, ранение, военные, больница, боевики, блогер
Читайте также:
- "Чёрные человечки" устроили бой у блокпоста военных: подробности перестрелки
- За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных
- Угонщик изрешетил оперативников и скрылся: подробности расстрела милиционеров в Донецке
- Реалии оккупированного Луганска: митинги рыночников, безработица и и спивающаяся молодежь
- Громкое "поздравление" с Днем Соборности - Луганск всколыхнули залпы тяжелой артиллерии
- Вечером в донецкую больницу доставили убитых и раненных российских наемников
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- В Железном Донецкой области из-за обстрелов боевиков поврежден жилой дом (ФОТО)16:10
- Захарченко готов встретиться с нардепом Савченко в Донецке по вопросу амнистии15:29
- Народный депутат Украины Савченко считает, что "объединить украинцев может только холодильник и кошелек"18:13
- "За сутки больше 10 средне и тяжело раненых орков" - блогер сообщил о потерях боевиков18:07
- Скандал с "торнадовцами"- Онищенко отрезал ухо бойцу батальона в Лукьяновском СИЗО (ВИДЕО)17:58
- Боевики активизируются в зоне АТО в ночное время, когда ОБСЕ уже не может наблюдать ситуацию - Муженко17:28
- Война в Украине продлится еще очень долго, "мы один из плацдармов " - мнение17:13
- В Дебальцево из-за обстрелов повреждены линии электропередач: люди остались без тепла и света16:54
- Валерий Лобановский пополнил список лучших тренеров мира16:45
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта16:35
- Эксперт рассказал, как будут вести себя гривна и доллар в 2017 году16:33
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины16:24
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Полнейшая тупость и редкая быковатость доведут Савченко до ареста: очередная публикация Савченко вызвала бурю возмущения украинцев