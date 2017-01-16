Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов

16.01.2017 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения открывался за прошедшие сутки и после полуночи десять раз. Об этом сообщил зампредседателя.
Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи города Золотое, сел Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района боевики девять раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые управляемые ракеты, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Также отмечено, что в направлении пгт Станица Луганская велся обстрел из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Источник:  ostro.org.


Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх