На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов

16.01.2017 11:15

Огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения открывался за прошедшие сутки и после полуночи десять раз. Об этом сообщил зампредседателя.

Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.

В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи города Золотое, сел Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района боевики девять раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые управляемые ракеты, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также отмечено, что в направлении пгт Станица Луганская велся обстрел из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.