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Две трети боевиков «ЛНР» готовы сложить оружие
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обнадежил новым заявлением по Донбассу. По его мнению, 75% пророссийских наемников ОРЛО готовы сложить оружие.Об этом сообщает интернет-издание «Информат».
«По некоторым данным, которые мне передавали еще в октябре, в отдельных районах Луганской области уже до 75% людей, которые являются гражданами Украины и сражаются с оружием в руках против украинской армии, готовы добровольно сложить оружие. Однако они боятся ответственности за то, что они натворили», — сказал Тука.
По его словам, последних полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться с каждым месяцем.
«Соответственно, такие сокращения будут и дальше. Конечно, будет социальная нестабильность в регионе, нарастать недовольство населения. Можно говорить также о растущем количестве боестолкновений в среде тех, кто с оружием в руках. Радиоперехваты упрямо свидетельствуют о падении боевого духа, деморализации», — подчеркнул Тука.
Он напомнил, что осенью 2017 года может начаться освобождение Донбасса.
«По оценкам Генштаба, на это уйдет 3-4 месяца. Конечно, многое будет зависеть от России. В том, что регулярные части российской армии покинут территорию по приказу, сомнений нет. Другое дело: сколько понадобится времени для того, чтобы их вывести с территории Украины вместе с вооружением», — отметил Тука.
Он сомневается, что россияне согласятся оставлять оружие Украине.
«Либо они его будут уничтожать подрывами, либо, что наиболее вероятно, будут его эвакуировать назад в Россию. Сколько понадобится на это времени — не готов сейчас сказать», — добавил он.
Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что в ближайшее время Россия покинет оккупированный Донбасс.
При это он считает, что вывода оккупционных войск и проведения местных выборов в ОРДЛО будет недостаточно для нормализации ситуации на юго-востоке.
Источник informat.com.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, боевики
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